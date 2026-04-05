Incidente tra due automobili a Pontecagnano | ci sono feriti

Oggi, in via Piave a Pontecagnano, si è verificato un incidente tra due automobili, una Fiat 500 L e una Fiat Panda. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Al momento, ci sono persone ferite, ma le loro condizioni non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Paura, oggi, in via Piave a Pontecagnano, dove due automobili (Fiat 500 L e Fiat Panda) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. La centrale operativa del 118 ha attivato un'ambulanza della Vopi, che è intervenuta sul posto per soccorrere i feriti. Due le persone ferite. A bordo della Panda c'era un uomo di 50 anni, che è stato immobilizzato ed estratto dai soccorritori che lo hanno condotto in ospedale. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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