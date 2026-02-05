Incidente frontale a Rivalta di Torino | tre feriti nel scontro tra due automobili

Questa mattina, in via Alfieri a Rivalta di Torino, due auto si sono scontrate frontalmente, causando tre feriti. I soccorritori sono intervenuti subito, portando i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi e la rimozione dei veicoli.

**** Un incidente frontale ha coinvolto due veicoli in via Alfieri, a Rivalta di Torino, nel tardi pomeriggio del giovedì 5 febbraio 2026. Tra le frazioni di Gerbole e Tetti Francesi, la scena era orribile: due automobili, una Lancia Ypsilon e un’Audi A5 station wagon, si sono urtate frontalmente. Il bilancio, immediatamente noto, è di tre feriti, tra cui una minore di età. Le prime notizie indicano che l’incidente è avvenuto in un momento in cui il tempo era coperto con forte umidità, e il traffico era già difficoltoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera a Rivalta di Torino si è verificato un grave incidente stradale.

