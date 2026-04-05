Palermo-Avellino con un tifoso d' eccezione al Barbera anche Mattarella

Nel match tra Palermo e Avellino allo stadio Barbera, il presidente della Repubblica è stato presente in tribuna. Questa è la seconda volta in questa stagione che assiste a una partita allo stadio, la prima era stata in occasione di Palermo-Frosinone a inizio agosto. La presenza di un rappresentante delle istituzioni in un evento sportivo ha attirato l'attenzione dei tifosi e delle cronache locali.

Il capo dello Stato ha approfittato delle feste pasquali per tornare allo stadio. In questa stagione aveva già assistito al match contro il Frosinone Torna sugli spalti dello stadio Barbera il presidente della Repubblica. Per la seconda volta in questa stagione, dopo Palermo-Frosinone dello scorso agosto, Sergio Mattarella, ha voluto essere presente in tribuna, questa volta in occasione della gara tra Palermo e Avellino. Il capo dello Stato ha approfittato delle feste pasquali in città per rinnovare il legame con il club rosanero, iniziato già tre anni fa con la storica visita al Palermo Museum. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?AvellinoAGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara... Mattarella tifoso d’eccezione degli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina: “Una squadra formidabile”Sergio Mattarella tifoso d’eccezione degli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina . Temi più discussi: Palermo-Avellino, le probabili formazioni: Peda torna titolare, sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron; Palermo-Avellino, superata quota 25 000 spettatori; Probabili formazioni Palermo – Avellino; Palermo - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT. Diretta | Palermo Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: comincia al Barbera (Serie B, 5 aprile 2026)Diretta Palermo Avellino streaming video tv: i rosanero sono ancora in corsa per la promozione, gli irpini possono sperare nei playoff. ilsussidiario.net Palermo-Avellino, lunghe code ai tornelli: disagi all’ingresso 13 a pochi minuti dal viaTensione e disagi all’esterno del Renzo Barbera a pochi minuti dall’inizio di Palermo-Avellino. Numerosi tifosi rosanero sono rimasti in coda ai tornelli, con file particolarmente lunghe che hanno ... ilovepalermocalcio.com C’è anche un ospite d’eccezione in occasione dell’incontro di Serie B tra Palermo e Avellino: nella tribuna Autorità dello stadio Barbera è presente in veste privata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella facebook #Palermo- #Avellino, le formazioni ufficiali x.com