Il Museo Leonardi inaugura una mostra per raccontare scienza e memoria di uno studioso visionario

Martedì 7 alle 12 si terrà l'inaugurazione di una nuova mostra al Museo Leonardi, intitolata

‘L’eredità di Piero Leonardi. Il museo (si) racconta’. È questo il titolo della mostra che inaugura martedì 7 alle 12.30 nel Salone delle Mostre Temporanee di Palazzo Turchi di Bagno a Ferrara. Attraverso una selezione dei reperti più significativi custoditi nel museo e raccolti da Piero Leonardi, si raccontano il suo percorso professionale, la nascita e lo sviluppo di un’istituzione che ancora oggi custodisce e valorizza un patrimonio unico. Un percorso che restituisce lo sguardo appassionato di Leonardi sulle origini dei pianeti, della Terra e dell’umanità e che invita il pubblico a riscoprire il museo non solo come luogo di conservazione, ma anche come uno spazio vivo, dove ricerca scientifica, educazione e curiosità si intrecciano nel racconto della nostra storia più antica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il Museo del Patriarcato apre a Milano, una mostra per raccontare le origini e l'attualità della violenza di genereMilano, 7 marzo 2026 – A Milano apre le sue porte il MUPA, il Museo del Patriarcato.

Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

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Open Night al Museo Scienza e Tecnologia Leonardi da VinciIl 26 settembre, in occasione della Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone al pubblico una serata a ingresso libero con ... raiscuola.rai.it

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MOSTRA PERMANENTE SU LEONARDO Il Museo di Leonardo da Vinci, all'interno del Palazzo della Cancelleria, offre ai visitatori un’esperienza unica, dove la percezione sensoriale e la conoscenza in materia di “Leonardo” si sposano dando al visitator facebook