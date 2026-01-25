Questa sera su Rai 3, alle 20:30, Sigfrido Ranucci presenta un approfondimento su temi di attualità e sicurezza. Il report analizza le vulnerabilità informatiche che mettono a rischio la sicurezza nazionale, oltre a indagare sui metodi di controllo applicati nei magazzini Amazon e sulle condizioni dei lavoratori precari. Un’occasione per conoscere aspetti spesso nascosti di questioni di grande rilevanza pubblica.

Sigfrido Ranucci torna stasera alle 20:30 con inchieste d'urto: dalle falle informatiche che minacciano la sicurezza nazionale ai metodi di controllo sui lavoratori Amazon e il dramma dei precari. Stasera, domenica 25 gennaio, alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay torna Report, il programma di inchieste di Rai Cultura. Al centro della puntata i grandi temi del lavoro e delle istituzioni: la precarietà nella scuola italiana, con migliaia di docenti invisibili dietro le cattedre; le falle nei sistemi informatici della Giustizia, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei magistrati; e le condizioni di lavoro nella filiera di Amazon, tra controlli controversi e tutele carenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Report stasera su Rai 3: magistrati spiati e il lato oscuro dei magazzini Amazon

Leggi anche: The Nightwatcher – Il vendicatore stasera su Rai 4: trama e cast del thriller sul lato oscuro del Brasile

Report su Rai 3, anticipazioni 20 dicembre: Cardiochirurgia pediatrica, Amazon e le altre inchieste di staseraEcco il report su Rai 3 per la sera del 20 dicembre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Report stasera su Rai 3, anticipazioni 18 gennaio: Tod’s e il caso Vannacci; Report, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report, le anticipazioni della puntata del 18 gennaio: dalla filiera del lusso al caso Vannacci; La nuova associazione, il centro studi e il direttore massone. L’inchiesta di Report su Vannacci.

Report stasera su Rai 3 indaga su ambiente e Olimpiadi: anticipazioni e servizi dell'11 gennaioNuovo appuntamento con Report questa sera, domenica 11 gennaio, alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci torna con una puntata che affron ... msn.com

Report stasera in tv domenica 11 gennaio su Rai 3: le anticipazioni del programmaNuovo appuntamento con Report, in onda questa sera - domenica 11 gennaio - dalle 20.30 su Rai 3. Il programma si apre con l'inchiesta di Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, dal titol ... corrieredellumbria.it

Stasera a Palermo presso il Rouge et Noir con il Comitato dell’Associazione Nazionale Magistrati per il No. Per fermare col nostro voto una Riforma che non serve ne’ ai cittadini , né agli avvocati, ne’al sistema giustizia: non accorcia i tempi dei processi, non st - facebook.com facebook