Report stasera su Rai 3 | magistrati spiati e il lato oscuro dei magazzini Amazon

Questa sera su Rai 3, alle 20:30, Sigfrido Ranucci presenta un approfondimento su temi di attualità e sicurezza. Il report analizza le vulnerabilità informatiche che mettono a rischio la sicurezza nazionale, oltre a indagare sui metodi di controllo applicati nei magazzini Amazon e sulle condizioni dei lavoratori precari. Un’occasione per conoscere aspetti spesso nascosti di questioni di grande rilevanza pubblica.

Sigfrido Ranucci torna stasera alle 20:30 con inchieste d'urto: dalle falle informatiche che minacciano la sicurezza nazionale ai metodi di controllo sui lavoratori Amazon e il dramma dei precari. Stasera, domenica 25 gennaio, alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay torna Report, il programma di inchieste di Rai Cultura. Al centro della puntata i grandi temi del lavoro e delle istituzioni: la precarietà nella scuola italiana, con migliaia di docenti invisibili dietro le cattedre; le falle nei sistemi informatici della Giustizia, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei magistrati; e le condizioni di lavoro nella filiera di Amazon, tra controlli controversi e tutele carenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

