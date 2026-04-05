Oggi, 5 aprile, è stato annunciato il borgo vincitore della settima edizione de Il Borgo dei Borghi 2026. La cerimonia si è svolta in diretta, con la proclamazione del risultato finale tra i partecipanti in gara. La decisione è stata presa dalla giuria composta da esperti e appassionati del settore, che hanno valutato diversi aspetti dei borghi in competizione. La cerimonia si è conclusa con la consegna del titolo al borgo trionfatore.

IL BORGO DEI BORGHI 2026 VINCITORE – Chi ha vinto l’edizione 2026 de Il Borgo dei Borghi, il programma condotto da Camila Raznovich che stasera, domenica 5 aprile (Pasqua), ha visto su Rai 3 la “finalissima”? A trionfare è stato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Ma come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2026? Qual è il regolamento? Il voto via rete è un servizio fornito e gestito dalla Rai in autonomia tecnica. Il voto potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: La votazione viene chiusa domenica 22 marzo 2026 alle ore 23:59. Pertanto, successivamente alle ore 23:59 del 22 marzo 2026 non sarà più tecnicamente possibile esprimere il proprio voto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprile

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Il Borgo dei Borghi stasera su Rai 3: anticipazioni ed elenco finalistiStasera, domenica 5 aprile su Rai 3 la finale de Il Borgo dei Borghi decreterà il borgo più bello d'Italia Camila Raznovich guiderà un viaggio tra paesaggi, storia e tradizioni uniche. movieplayer.it

Oggi bel giretto fino al borgo di Chiaves, 1000 metri slm nel comune di Monastero di Lanzo (TO) Foto 1 Parrocchia Santa Anastasia e San Giovanni Evangelista Foto 5 vista sul Santuario di Sant'Ignazio facebook

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