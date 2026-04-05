Il Borgo dei Borghi 2026 l’orario della messa in onda su Rai 3

Nella serata di Pasqua, Rai 3 trasmetterà la nuova edizione de Il Borgo dei Borghi 2026, condotta da Camila Raznovich. L’evento, molto seguito dal pubblico, prevede la proclamazione del borgo vincitore di questa stagione. L’orario esatto della messa in onda non è stato ancora comunicato. La trasmissione si svolgerà in diretta e sarà disponibile in prima serata sulla rete pubblica.

Torna nella serata di Pasqua uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Rai 3: Il Borgo dei Borghi 2026, condotto da Camila Raznovich, pronto a proclamare il vincitore di questa edizione. La finale andrà in onda stasera domenica 5 aprile a partire dalle ore 20:55, confermando una collocazione ormai diventata una tradizione televisiva. Il programma, firmato Rai Cultura, continua a distinguersi per la capacità di raccontare un’Italia lontana dai circuiti più battuti, fatta di piccoli centri ricchi di storia, identità e tradizioni. Un viaggio che non si limita alla competizione, ma diventa occasione per riscoprire luoghi autentici, spesso poco conosciuti, ma profondamente rappresentativi del patrimonio culturale del Paese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Borgo dei Borghi 2026, l’orario della messa in onda su Rai 3 A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3 A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026, il programma condotto da... A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026: l’orario della messa in onda su Rai 1A che ora inizia Domenica In Sanremo 2026, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si... Temi più discussi: Il Borgo dei Borghi, la finale: domani sarà eletto il più bello d’Italia – La Sardegna incrocia le dita; Borgo dei Borghi, la finale: la Liguria tifa per Arenzano; Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italiano; Il Borgo dei Borghi: la 13ª edizione su Rai Italia. Il Borgo dei Borghi 2026: tutto quello che c’è da sapere sul programmaIl Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streaming del programma in onda stasera, 5 aprile 2026. Tutte le info ... tpi.it A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l’orario della messa in onda su Rai 3A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2026: l'orario della messa in onda su Rai 3 del programma. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Marta(Vt). Borgo dei pescatori. ...Buona Pasqua a tutti... - facebook.com facebook Il sogno dei borgo rimasto senza bar e ristoranti: riaprire la vecchia osteria dell’Ottocento x.com