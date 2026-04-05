I ladri tentano il colpo di Pasqua in tabaccheria ma vengono colti sul fatto

All’alba di Pasqua, due uomini hanno tentato di svaligiare una tabaccheria a Ravina, una zona alla periferia di Trento. I ladri sono stati sorpresi sul fatto mentre cercavano di entrare nel negozio. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il completamento del colpo, e i due sono stati fermati sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, che si è verificato in un orario insolito per questo tipo di crimini.

Non esistono festività per i ladri. Lo dimostra quanto accaduto all’alba di Pasqua, domenica 5 aprile, a Ravina, sulla sponda opposta dell’Adige rispetto all’area sud di Trento, dove due malviventi si sono introdotti in una tabaccheria nei pressi del centro del sobborgo cittadino, dopo aver sfondato la porta. L’obiettivo era chiaramente quello di fare razzia nella tabaccheria di via Margone, con i borsoni riempiti di sigarette, gratta e vinci, soldi in contanti. Il colpo sembrava ormai fatto, se non fosse che i proprietari del locale avevano già allertato le forze dell’ordine dopo che sul loro cellulare era arrivata la notifica dell’effrazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Ladri "acrobati" tentano il colpo in un'azienda edile di Palo del Colle ma vengono messi in fuga dall'allarmeSventato il tentativo di furto grazie all’allarme e all’intervento delle guardie giurate: danni al capannone ma nessun materiale rubato Tentato furto... Temi più discussi: I ladri tentano il colpo di Pasqua in tabaccheria, ma vengono colti sul fatto; Tentano il furto. All'arrivo dei carabinieri si nascondono nell'armadio. Arrestati; Tentano il furto in un affittacamere: a Civitanova malviventi messi in fuga dagli ospiti; Ladri scatenati: tentano raid in casa con donna incinta e bimba dentro. Pasqua nel mirino dei ladri: nuovo raid al Nizzy’s Bar di MarnateMARNATE – Notte di Pasqua segnata da un nuovo episodio ai danni del Nizzy’s Bar, a Nizzolina di Marnate. Si tratta dell’ennesima incursione nel locale situato presso il distributore di via Milano. Il ... laprovinciadivarese.it Tentano il furto in un affittacamere: a Civitanova malviventi messi in fuga dagli ospitiCIVITANOVA Intrusione notturna in un affittacamere della città, i ladri escono a mani vuote perché le urla di uno degli ospiti della struttura ricettiva ha gridato. Prima di ... corriereadriatico.it Pasqua e Pasquetta tra le fiamme nel Biellese: due incendi mettono in allerta il territorio - facebook.com facebook Buona Pasqua, Romanisti! #ASRoma x.com