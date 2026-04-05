I Boschetti Reali presi di mira dai writer ignoranti

I Boschetti Reali, un’area verde situata vicino all’isola pedonale, sono stati recentemente presi di mira da graffiti realizzati da writer sconosciuti. La zona, considerata un piccolo polmone verde, era stata oggetto di un progetto di riqualificazione più di dieci anni fa, promosso da un’associazione culturale con l’obiettivo di renderla accessibile alle famiglie e ai bambini, e di contrastare la presenza di spacciatori.

La denuncia sui social, ricordando il grande lavoro svolto dall'associazione "Andiamo ai Boschetti" per restituire quell'area alle famiglie A quel piccolo polmone verde a pochi passi dall’isola pedonale è da sempre molto legata. Oltre dieci anni fa aveva persino promosso un progetto di rilancio per restituirlo alle famiglie e ai bambini e “strapparlo” agli spacciatori attraverso l’associazione culturale “Andiamo ai Boschetti”. Lo scopo era restituirlo alla città, proprio come succedeva tanti anni fa quando c’era il chiosco e quei boschetti (i Boschetti Reali) erano un importate luogo di ritrovo e di aggregazione. Vedere quei giochi dei bimbi vandalizzati, proprio non l’ha digerito e l’ha denunciato sui social, invitando l’amministrazione comunale a riportare pulizia e decoro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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