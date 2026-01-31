I negozi di Ponsacco continuano a essere vittime di furti ripetuti. Nella zona di via Marconi, vicino alla casa di riposo, due attività sono state colpite tre volte in due mesi. I commercianti sono preoccupati e chiedono interventi immediati.

PONSACCO Negozi e attività commerciali prese di mira dai ladri a Ponsacco. Solo in via Marconi, nella zona della casa di riposo, negli ultimi due mesi due attività sono state colpite tre volte. Una volta una parrucchiera e due volte l’Estetica Noa di Elisa Malacarne che anche la notte scorsa alle 4 ha dovuto rispondere alla chiamata dei vigili giurati e andare a mettere in sicurezza il suo negozio perché i malviventi avevano sfondato la vetrina. Più che di furti si tratta di danneggiamenti perché, come è successo all’Estetica Noa sia ieri notte che la volta precedente, non c’è niente da rubare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Negozi presi di mira dai malviventi. Paura e danni per migliaia di euro

Nella notte, il Bar Cavone di Casalnuovo è stato oggetto di un furto, con un bottino di diverse migliaia di euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

