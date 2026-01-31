Negozi presi di mira dai malviventi Paura e danni per migliaia di euro

Da lanazione.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I negozi di Ponsacco continuano a essere vittime di furti ripetuti. Nella zona di via Marconi, vicino alla casa di riposo, due attività sono state colpite tre volte in due mesi. I commercianti sono preoccupati e chiedono interventi immediati.

PONSACCO Negozi e attività commerciali prese di mira dai ladri a Ponsacco. Solo in via Marconi, nella zona della casa di riposo, negli ultimi due mesi due attività sono state colpite tre volte. Una volta una parrucchiera e due volte l’Estetica Noa di Elisa Malacarne che anche la notte scorsa alle 4 ha dovuto rispondere alla chiamata dei vigili giurati e andare a mettere in sicurezza il suo negozio perché i malviventi avevano sfondato la vetrina. Più che di furti si tratta di danneggiamenti perché, come è successo all’Estetica Noa sia ieri notte che la volta precedente, non c’è niente da rubare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

negozi presi di mira dai malviventi paura e danni per migliaia di euro

© Lanazione.it - Negozi presi di mira dai malviventi. Paura e danni per migliaia di euro

Approfondimenti su Ponsacco Negozi

Noto bar preso di mira dai ladri: assalto nella notte, bottino da migliaia di euro

Nella notte, il Bar Cavone di Casalnuovo è stato oggetto di un furto, con un bottino di diverse migliaia di euro.

Asti, paesini presi di mira dai ladri

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ponsacco Negozi

Argomenti discussi: Negozi presi di mira dai malviventi. Paura e danni per migliaia di euro; Cassino, negozi presi di mira: svaligiato l'incasso di 'Mister Risparmio'; Furti nei negozi di Vignola, individuati due giovani irregolari. Uno scortato al Cpr; Ladri nella notte tra Vasto e San Salvo, presi di mira distributore di carburanti e bar tabacchi.

Raid a Santarcangelo. Negozi presi di mira, tre colpi in poche ore: Vogliamo sicurezzadi Francesco ZuppiroliNon c’è pace per i negozi e le attività di Santarcangelo. Dopo appena un paio di giorni di distanza dall’ennesimo colpo, il terzo in pochi mesi, andato a segno alla gioielleria ... ilrestodelcarlino.it

Manifestazione per Gaza, negozi presi di mira dai manifestanti. Devastate vetrine a RomaSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.