Real Betis-Villarreal sabato 17 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a La Cartuja?
Il match tra Real Betis e Villarreal, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:00 a La Cartuja, rappresenta un importante incrocio della Liga. Le due squadre, entrambe in buona forma, si sfidano in una partita che si preannuncia equilibrata. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida, considerando il momento e le potenzialità delle squadre.
Il sabato notte di Liga verrà impreziosito dalla sfida tra Real Betis e Villarreal, indiscutibilmente due realtà importanti del calcio spagnolo: i valenciani hanno disputato un girone d’andata di altissimo livello, sono terzi e hanno anche giocato una partita in meno rispetto alle avversarie. Gli andalusi sono in zona Europa e hanno come obiettivo ragionevole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Real Betis-Villarreal (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida ricca di fascino tra andalusi e valenciani
Leggi anche: Real Betis-Elche (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani attesi a La Cartuja
Betis - Villarreal in Diretta Streaming | IT; Liga, tris del Villarreal all'Alavés: Marcelino consolida il terzo posto. Delude il Betis; Liga: il Real Oviedo frena le ambizioni del Betis; Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il Derby. PSG e Barça, notti decisive..
Pronostico Real Betis vs Villarreal – 17 Gennaio 2026 - Sabato 17 Gennaio 2026, alle 21:00, lo Stadio de La Cartuja ospita un appuntamento cruciale di La Liga: Real Betis - news-sports.it
Pronostico Betis-Villarreal: non le possono vincere tutte - Villarreal è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Liga, tris del Villarreal all'Alavés: Marcelino consolida il terzo posto. Delude il Betis - I biancoverdi non vanno oltre il pari sul campo dell'Oviedo ultimo ... msn.com
Nell'ultima partita di campionato, i tifosi del Real Betis hanno rispettato la tradizionale "pioggia di peluche". Questa usanza prevede di portare regali e lanciarli sul campo durante la partita; i peluche vengono poi raccolti e donati ai bambini meno fortunati come facebook
Trattativa in corso per Cedric #Bakambu del Real Betis. Attaccante esperto, non più giovanissimo ma sempre affidabile. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.