Real Betis-Villarreal sabato 17 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta a La Cartuja?

Il match tra Real Betis e Villarreal, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:00 a La Cartuja, rappresenta un importante incrocio della Liga. Le due squadre, entrambe in buona forma, si sfidano in una partita che si preannuncia equilibrata. In questa guida troverai formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida, considerando il momento e le potenzialità delle squadre.

Il sabato notte di Liga verrà impreziosito dalla sfida tra Real Betis e Villarreal, indiscutibilmente due realtà importanti del calcio spagnolo: i valenciani hanno disputato un girone d’andata di altissimo livello, sono terzi e hanno anche giocato una partita in meno rispetto alle avversarie. Gli andalusi sono in zona Europa e hanno come obiettivo ragionevole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

