Il Giro delle Fiandre 2026 si è concluso con la vittoria di Tadej Pogacar, campione del mondo in carica. La gara, lunga 278 chilometri, è partita da Anversa e si è conclusa a Oudenaarde. Pogacar, rappresentante dell’UAE Team Emirates XRG, ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, conquistando così il suo primo successo in questa classica. La corsa si è svolta secondo il tradizionale percorso tra colline, strade asfaltate e tratti di pavé.

Il campione del mondo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 110ma edizione del Giro delle Fiandre, disputata lungo i 278 chilometri da Anversa a Oudenaarde. Il fuoriclasse di Komenda ha preceduto di 34? l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) con il fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha guadagnato la terza moneta a 1’11. Lo sloveno, al terzo successo nella Ronde, ha così emulato quanto riuscito in precedenza solo a Eddy Merckx, capace di conquistare le prime due classiche stagionali nel 1972 e 1975. Per Pogacar è questo il dodicesimo successo in una monumento. Ora, staccato Roger De Vlaeminck, è salito al secondo posto nella graduatoria di tutti i tempi alle spalle di Merckx, primo a quota 19. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro delle Fiandre 2026, Tadej campione fra i campioni

Pagelle Giro delle Fiandre 2026: Tadej Pogacar è inarrivabile. Evenepoel stupisce all’esordioPAGELLE GIRO DELLE FIANDRE 2026 Tadej Pogacar, voto 10: Fiandre e Sanremo nello stesso anno, record eguagliato ad Eddy Merckx.

Leggi anche: Giro delle Fiandre 2026: Tadej Pogacar per la storia, van der Poel ci prova. Occhio ad Evenepoel

TOUR DES FLANDRES – Tadej Pogaar ÉCŒURE la concurrence et s’impose pour la 3e fois

Temi più discussi: Giro delle Fiandre 2026: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada; Giro delle Fiandre 2026: orario, percorso, favoriti e come vederlo in tv e live streaming; Giro delle Fiandre 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Giro delle Fiandre, il percorso e i favoriti.

LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.30 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it

Diretta Giro delle Fiandre 2026 | Streaming video tv: vince Tadej Pogacar, è il terzo successo! (5 aprile)Diretta Giro delle Fiandre 2026, oggi 5 aprile: orario, percorso e vincitore della leggendaria Ronde, una delle classiche mitiche del ciclismo. ilsussidiario.net

VIDEO: Highlights Giro delle Fiandre 2026 x.com

LIVE Giro delle Fiandre: implacabile Pogacar! È il suo terzo trionfo. Poi Van der Poel ed Evenepoel facebook