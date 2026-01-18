Gasperini non gradisce il commento di Giaccherini su Malen dopo Torino-Roma | Questo lo dici tu

Dopo Torino-Roma, Gian Piero Gasperini ha espresso una risposta critica al commento di Giaccherini riguardo al rapporto tra Malen e i suoi compagni. La discussione si è incentrata sulla percezione dell'intesa tra l'attaccante e la squadra, con il tecnico che ha preferito mantenere un tono riservato e diretto nel suo commento. Questa reazione riflette le dinamiche interne e le valutazioni tecniche legate alle recenti prestazioni del giocatore.

