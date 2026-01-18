Gasperini non gradisce il commento di Giaccherini su Malen dopo Torino-Roma | Questo lo dici tu
Dopo Torino-Roma, Gian Piero Gasperini ha espresso una risposta critica al commento di Giaccherini riguardo al rapporto tra Malen e i suoi compagni. La discussione si è incentrata sulla percezione dell'intesa tra l'attaccante e la squadra, con il tecnico che ha preferito mantenere un tono riservato e diretto nel suo commento. Questa reazione riflette le dinamiche interne e le valutazioni tecniche legate alle recenti prestazioni del giocatore.
Gian Piero Gasperini dopo Torino-Roma ha risposto in modo un po' stizzito a Giaccherini che aveva parlato del feeling immediato di Malen con i compagni.
Gasperini soddisfatto dopo l’allungo sulla Juventus in classifica: «Malen? Un giocatore di questo livello alza tutta la capacità offensiva». Poi il commento su Dybala
Gasperini si mostra soddisfatto dopo la vittoria della Roma contro il Torino, evidenziando l’importanza di Malen nel migliorare le capacità offensive della squadra e sottolineando l’intesa con Dybala. Il tecnico valorizza il contributo dei singoli e analizza gli aspetti chiave della prestazione, commentando anche la situazione in classifica e l’andamento delle squadre coinvolte.
Malen si presenta alla Roma: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Su Gasperini e il mio ruolo voglio dire questo»
Donyell Malen, nuovo esterno della Roma, ha ufficialmente annunciato il suo arrivo ai canali del club. In un’intervista, ha spiegato le motivazioni della scelta di vestire la maglia giallorossa e ha condiviso le sue prime impressioni sul ruolo e sulla squadra, evidenziando l’importanza di questa nuova sfida per la sua carriera.
Al contrario di quanto è circolato in giornata, Gian Piero Gasperini gradisce l'opzione Malen per fisicità, esperienza e capacità di giocare in diversi ruoli. La società giallorossa ora deve spingere forte sull'accordo con l'attaccante olandese.
Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino, ha parlato dei due nuovi acquisti Robinio Vaz e Malen
