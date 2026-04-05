Dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter, l’allenatore del team ha commentato la partita, ammettendo che la squadra ha sbagliato nella ripresa. Pur riconoscendo che perdere contro l’Inter è possibile, ha sottolineato che il risultato finale non rispecchia l’andamento della partita. Nel primo tempo, la squadra era rimasta in gara, ma nella ripresa la differenza si è accentuata, con due reti di Lautaro e Thuram che hanno deciso l’incontro.

Gasperini dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter di Chivu. I giallorossi dopo un primo tempo i cui sono riusciti ad essere in gara, nel corso della ripresa si sono sciolti sotto l e giocate dominanti di Lautaro e Thuram, a nulla sono servite le reti di Mancini e Pellegrini. Queste le parole di Gasperini dopo la fine della partita: “Abbiamo sbagliato la ripresa. Ci sta perdere con l’Inter ma non con queste dimensioni. Nella prima frazione invece c’è stata tanta Roma: andare sotto poco prima dell’intervallo è stato un brutto colpo a livello morale”. “L’Inter è una squadra forte, i meriti vanno dati anche a loro. Dopo il terzo gol siamo andati in difficoltà, purtroppo paghiamo le assenze: Mancini è dovuto uscire, ci manca anche Wesley oltre a Koné. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “Abbiamo sbagliato la ripresa, ci sta perdere con l’Inter ma non con questo punteggio”

Del Piero Chivu, l’ex capitano della Juve non ci sta: «Stasera ha sbagliato il commento: l’Inter non ha bisogno di questo. Mi auguro che domani…» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Brambati: “Milan, perdere a Roma ci sta, non è uno scandalo. Ho visto Gasperini…”Massimo Brambati, ex calciatore e ad oggi procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, programma in onda sulle...

Temi più discussi: Gasperini: Partita dai due volti, dopo il 3° gol c'è stato calo morale. Sulla corsa al quarto posto...; Gasperini crede ancora alla Champions dopo l'Inter: Difficile per la Roma? Anche per Juventus e Como lo è; Gasp e la decima sconfitta di fila con l'Inter: Ci sta perdere ma non così. Champions? Daremo tutto fino alla fine; Gasperini: Oggi visto il meglio e il peggio di noi. Mancati giocatori di spessore nel momento decisivo.

Gasperini: Perdere a Milano ci può stare ma non così. Nel primo tempo ho visto tanta RomaLa Roma esce con le ossa rotte da San Siro. La formazione giallorossa, infatti, dopo un buon primo tempo, escluso un approccio disastroso, nella ripresa è crollata. Il risultato finale è schiacciante: ... siamolaroma.it

Gasperini: Partita dai due volti, dopo il 3° gol c'è stato calo morale. Sulla corsa al quarto posto...Il tecnico della Roma è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la manita subita a San Siro dall'Inter ... tuttosport.com

GASPERINI IN CONFERENZA A SAN SIRO "Questa squadra non va ricostruita ma rinforzata. Ha una base evidente, da mesi stiamo pagando emergenze ripetute e lunghe in tutti i reparti. Ma questa squadra non penso che stia facendo meno delle sue p facebook

#Gasperini: “Questa squadra va rinforzata, non è solo una questione economica ma di dove e chi comprare” x.com