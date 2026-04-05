Formazioni ufficiali Inter Roma | le scelte di Chivu e Gasperini

Stasera alle 20 si gioca la partita tra Inter e Roma, con le formazioni ufficiali annunciate dai tecnici. L'allenatore dell'Inter ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, così come il tecnico della Roma ha comunicato le sue scelte. Entrambe le squadre hanno definito le rispettive formazioni prima dell'inizio del match. La sfida si presenta con le formazioni confermate e pronte ad affrontarsi.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Roma: di seguito le scelte di Chivu e Gasperini per la sfida di questa sera alle 20.45 a San Siro. Manca pochissimo al calcio d’inizio di una sfida che mette in palio punti pesanti per il vertice della classifica. Cristian Chivu non fa calcoli e schiera la formazione tipo per ritrovare una vittoria che manca da tre turni, affidandosi alla collaudata coppia d’attacco composta da Thuram e Lautaro Martinez. A centrocampo, confermate le geometrie di Calhanoglu affiancato dal dinamismo di Barella e Zielinski. Formazioni ufficiali Inter Roma. I nerazzurri si presentano con la consueta difesa a tre guidata da Acerbi, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Inter Roma probabili formazioni: le possibili scelte di Chivu e GasperiniL’Inter si proietta verso il delicato big match di Pasqua contro la Roma con un unico imperativo: blindare la corsa scudetto.

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Inter-Roma, le formazioni ufficiali: torna Soulé. Rensch titolare sulla fascia sinistra. x.com

Inter, la probabile contro la Roma: torna Lautaro titolare, dietro gioca Acerbi Il capitano nerazzurro torna a fare coppia con Thuram. A centrocampo spazio a tutti i titolari, dietro torna Bastoni mentre al centro (complice l’assenza di Bisseck) dovrebbe gioc facebook