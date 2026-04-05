Le formazioni ufficiali di Inter Roma sono state annunciate in vista del match di Serie A valido per la 31ª giornata della stagione 202526. Chivu e Gasperini hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, confermando le rispettive scelte per questa importante sfida. La partita si disputa nel contesto del campionato italiano di massima serie, con le squadre pronte per affrontarsi in un confronto decisivo.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Udinese, parla Davis: «Runjaic? Crede molto in me, parliamo spesso. Zaniolo? Lui attrae 2-3 avversari perché è molto forte» Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi Lucescu, peggiorano le sue condizioni: coma farmacologico indotto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Inter Roma: le scelte di Chivu e Gasperini per la super sfida di Serie A

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Inter, la probabile contro la Roma: torna Lautaro titolare, dietro gioca Acerbi Il capitano nerazzurro torna a fare coppia con Thuram. A centrocampo spazio a tutti i titolari, dietro torna Bastoni mentre al centro (complice l’assenza di Bisseck) dovrebbe gioc facebook

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