Il match tra West Ham e Leeds, valido per i quarti di finale della FA Cup, si disputerà il 5 aprile 2026 alle 17:30. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio tra le due squadre. La partita potrebbe richiedere più di 90 minuti per essere decisa, dato che nessuna delle due ha ancora eliminato l’avversario in questa fase della competizione.

Uno tra West Ham e Leeds arriverà in semifinale di FA Cup e, sebbene, classifica di Premier League alla mano, entrambe le squadre fanno parte di quel quartetto che lotta per evitare il terzultimo posto e dunque la retrocessione, una grande giornata a Wembley sarebbe importantissima per entrambi questi club storici, visto che nessuno dei due si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Leeds (FA Cup, 05-04-2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Potrebbero servire più di 90 minuti

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