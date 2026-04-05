Un uomo di 83 anni ha perso il controllo della sua auto, che è uscita di strada e si è fermata in un campo. L’incidente è avvenuto in un’area di campagna e, a causa dello schianto, l’anziano ha riportato delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito l’uomo e lo hanno trasferito in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

Un uomo di 83 anni ha perso il controllo dell’auto, uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo. È successo la mattina di domenica 5 aprile in strada La Chiusa a Saliceto di Cadeo, nella Bassa. L’anziano ha perso il controllo dell’auto in una semicurva, probabilmente ha accusato un malore al volante. Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, anche perché sembra non aver riportato traumi. Ai carabinieri, il compito di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Agropoli, auto esce di strada e precipita: morto un anziano, grave la moglieUn uomo di 84 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, ad Agropoli.

Temi più discussi: Esce di strada con l'auto, anziano ferito a Saliceto; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso; Esce di strada con la macchina e precipita nella scarpata: 30enne portata in ospedale; Venturina: esce di strada con l’auto e muore sul colpo.

Esce di strada e muore nel giorno di Pasqua: morto Giulio Cervato, della storica famiglia di panettieri veronesiL'incidente a Castagnaro: la vittima aveva 33 anni e forse ha avuto un colpo di sonno, finendo in un campo È uscito di strada con l'auto proprio nel giorno di Pasqua, forse per un colpo di sonno, more ... corrieredelveneto.corriere.it

Venturina, esce di strada con l’auto sull’Aurelia: morto un uomo di 76 anniLa strada, a quell’ora, è quella delle partenze presto. Gente che va al lavoro, mezzi che passano, routine. Poi succede qualcosa e la mattina cambia faccia. A Venturina, poco dopo le 6 di martedì 31 m ... alphabetcity.it

Lo so oggi si esce e si sta in compagnia, ma farei un grosso errore a non consigliarvi il gioiello che rai 5 trasmette stasera alle 21:20 . PETIT MAMAN della straordinaria regista francese Celine Sciamma. senza fare troppi merletti e giri di parole questo è un film facebook

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