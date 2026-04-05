Esce di strada con l' auto anziano ferito a Saliceto

Da ilpiacenza.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 83 anni ha perso il controllo della sua auto, che è uscita di strada e si è fermata in un campo. L’incidente è avvenuto in un’area di campagna e, a causa dello schianto, l’anziano ha riportato delle ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito l’uomo e lo hanno trasferito in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

Un uomo di 83 anni ha perso il controllo dell’auto, uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo. È successo la mattina di domenica 5 aprile in strada La Chiusa a Saliceto di Cadeo, nella Bassa. L’anziano ha perso il controllo dell’auto in una semicurva, probabilmente ha accusato un malore al volante. Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi, anche perché sembra non aver riportato traumi. Ai carabinieri, il compito di effettuare i rilievi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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