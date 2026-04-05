Due incidenti in corso Unione Sovietica a Torino | le immagini e i mezzi coinvolti

Nel pomeriggio di Pasqua, domenica 5 aprile, due incidenti si sono verificati in corso Unione Sovietica a Torino. Le autorità hanno raccolto le prime testimonianze e le immagini mostrano mezzi coinvolti che hanno causato disagi nel traffico cittadino. Al momento non sono state fornite informazioni sulle eventuali persone ferite o sui danni materiali. La zona è stata sorvolata da pattuglie della polizia per i rilievi del caso.

Due incidenti si sono verificati in corso Unione Sovietica a Torino nel pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 5 aprile. Un sinistro tra un'auto e una moto è avvenuto in corso Unione Sovietica angolo via Gaspero Barbera intorno alle 16. Una ragazza, che viaggiava sulla moto, è stata trasportata al Cto di Torino. Sul posto un'ambulanza e gli agenti della polizia di Stato. Un altro incidente si è verificato intorno alle 17 all'incrocio regolato da semaforo tra corso Unione Sovietica e corso Eusebio Giambone. Sul posto un'ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Dovrebbero essere coinvolti due o tre mezzi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud. Incidente stradale sulla circonvallazione: due i mezzi coinvoltiMESAGNE - Incidente stradale sulla circonvallazione di Mesagne, due mezzi coinvolti.