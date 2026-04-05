Divulga il ?diario delle disgrazie? della collega | privacy violata infermiere sospeso all' inrca

ANCONA Accede al diario personale della collega, divulga parte dei contenuti di quel quaderno intitolato “consegna delle disgrazie”. La direzione dell’ospedale ne viene a conoscenza e sospende l’infermiere: tre giorni senza stipendio per, tra gli altri motivi addotti, la violazione della privacy. Ma l’operatore dell’Inrca, nonché sindacalista Fp Cisl, non ci sta e fa ricorso al giudice del lavoro: per lui la sanzione va annullata. Il ruolo «Una condotta, la sua, svolta nell’ambito dell’esercizio delle prerogative connesse al ruolo di rappresentante sindacale» la versione dei difensori dell’infermiere, gli avvocati Paolo Campanati e Michele Magistrelli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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