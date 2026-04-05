Diretta gol Serie A LIVE | colpo del Torino a Pisa decide Adams

Nella 31esima giornata di Serie A, il Torino ha conquistato una vittoria contro il Pisa grazie a un gol di Adams. La giornata è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca delle partite. Le sfide sono state trasmesse in tempo reale, offrendo sintesi e tabellini aggiornati per tutti gli incontri del campionato.

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