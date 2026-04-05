Denti più forti grazie alla proteina derivata dalla canna da zucchero

È stata creata una nuova saliva artificiale, somministrabile come collutorio, contenente una proteina derivata dalla canna da zucchero, chiamata CANECPI-5. Questa formulazione, sviluppata in laboratorio, si propone di rafforzare i denti e migliorare la loro protezione. La ricerca si concentra su applicazioni cliniche per pazienti che necessitano di protezioni dentali aggiuntive, con l’obiettivo di prevenire danni e carie.

Un nuovo tipo di saliva artificiale, formulata come collutorio e sviluppata grazie a una proteina della canna da zucchero modificata in laboratorio chiamata CANECPI-5, potrebbe rivoluzionare la protezione dei denti nei pazienti sottoposti a radioterapia per tumori della testa e del collo. Questo trattamento è cruciale, poiché la radioterapia può danneggiare le ghiandole salivari, riducendo la produzione naturale di saliva. La saliva è fondamentale per controllare i batteri e mantenere la salute orale, e la sua carenza può provocare gravi problemi dentali. I ricercatori della Bauru School of Dentistry dell’Università di San Paolo (FOB-USP) in... 🔗 Leggi su Cibosia.it

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Alzheimer, un esame del sangue potrebbe predire l’età di insorgenza dei primi sintomi, grazie a un nuovo studio sulla proteina tauUn semplice esame del sangue potrebbe funzionare come un orologio molecolare capace di predire non solo se una persona svilupperà la malattia di...

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