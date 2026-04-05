Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazione

Durante le festività pasquali, un comitato locale della Croce Rossa ha celebrato i 160 anni dalla sua fondazione. In questa occasione, volontari e operatori hanno rafforzato le attività di assistenza e soccorso rivolte alla comunità, continuando il loro servizio quotidiano. La ricorrenza è stata segnata da momenti di testimonianza e presenza sul territorio, con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con la popolazione locale.

In occasione delle festività pasquali, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno verso la comunità, unendo al tradizionale servizio continuativo un momento di particolare significato: il 160° anniversario dalla fondazione del comitato. Un traguardo che rafforza il valore della presenza della Croce Rossa sul territorio proprio nei giorni in cui il senso di solidarietà e vicinanza assume un significato ancora più profondo. A sottolinearlo è il presidente Giuseppe Colla: «Celebrare i 160 anni del nostro Comitato significa onorare una storia straordinaria di servizio, impegno e umanità. È un traguardo che appartiene a ogni Volontaria, Volontario e Dipendente, perché è grazie alla loro dedizione quotidiana che la Croce Rossa continua a essere un punto di riferimento per la comunità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Grazie alla campagna lanciata dalla fondazione dei Metallica con la Croce Rossa, migliaia di fan stanno donando il sangueNel corso dell’ultimo anno, una mobilitazione su scala internazionale ha visto protagonisti i Metallica che, insieme alla Croce Rossa statunitense,... Temi più discussi: Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazione; La Croce Rossa apre al servizio civile; Inverno intenso per la Croce Rossa di Osimo, con servizi anche alle Olimpiadi; Ci sono anche tre monregalesi fra i volontari Croce Rossa che hanno lavorato per la visita del Papa a Monaco. Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazioneSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... ilpiacenza.it Carpi, Croce Rossa apre nuovamente le porte al Servizio CivileIl Comitato di Carpi della Croce Rossa Italiana apre nuovamente le porte al Servizio Civile Universale offrendo ai giovani del territorio un’importante opportunità di crescita personale e professional ... temponews.it Emergenza Borgo Incoronata, Croce Rossa in prima linea: assistenza a sfollati e persone fragili x.com EMERGENZA BORGO INCORONATA, Croce Rossa in prima linea: assistenza a sfollati e persone fragili Attivata la sala operativa e distribuiti aiuti e pasti: sostegno anche psicologico alla popolazione colpita dall’alluvione L'articolo nei commenti facebook