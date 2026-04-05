Cremonese Giampaolo commenta la sconfitta col Bologna | Loro superiori il gol dopo 2? ci ha messo la strada in salita Ecco come sta Thorsby

Dopo la partita tra Cremonese e Bologna, il tecnico della squadra di casa ha dichiarato che gli avversari sono stati superiori durante l'incontro. Ha commentato anche il gol subito dopo due minuti di gioco, che ha complicato la situazione della sua squadra. Nel corso dell'intervista ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di un suo giocatore, Thorsby, senza però fornire dettagli specifici sulle modalità dell'infortunio. La sfida si è conclusa con una sconfitta per i padroni di casa.