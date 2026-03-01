Stroncato da un malore improvviso il paese piange Gian Attilio Mendini

A Desenzano del Garda si piange la scomparsa di Gian Attilio Mendini, morto nelle ultime ore all’età di 76 anni a seguito di un malore improvviso. La notizia ha suscitato dolore e commozione tra la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia. Mendini era conosciuto nella zona e la sua perdita ha lasciato un vuoto tra amici e cittadini.

Dolore e commozione a Desenzano del Garda per la scomparsa di Gian Attilio Mendini, morto nelle scorse ore all'età di 76 anni, stroncato da un malore improvviso. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove Mendini era molto conosciuto e stimato, suscitando un'ondata di cordoglio e affetto.