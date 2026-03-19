Matteo Berrettini ha capito | I miei obiettivi non hanno niente a che vedere con ranking o risultati

Matteo Berrettini esprime chiaramente che i suoi obiettivi non sono legati al ranking o ai risultati, ma si concentra sulle sensazioni positive che prova in vista del torneo di Miami. Il tennista italiano ha un obiettivo ben definito da raggiungere nel corso della stagione, senza specificare quali siano i traguardi principali. La sua concentrazione è rivolta al benessere e alla preparazione mentale, senza menzionare altri dettagli.