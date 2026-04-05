Nella notte di Pasqua a Chieri, un giovane di 22 anni è stato trovato senza vita accanto a un’auto ribaltata. La scoperta è avvenuta in una zona periferica della città e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, e sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto.

Cosa è successo a Chieri nella notte?. La notte di Pasqua si trasforma in tragedia per un giovane pieno di vita. A Chieri, in provincia di Torino, un ragazzo di appena 22 anni è stato trovato senza vita intorno alle 3 del mattino. Il corpo del giovane giaceva sull’asfalto, in via Buttigliera, all’angolo con la strada provinciale 128 di Pessione. Accanto a lui, un’auto distrutta. La scena, fin da subito, ha lasciato pochi dubbi sulla violenza dell’impatto. Chi era Boris Ivli, il giovane morto nell’incidente. Si chiamava Boris Ivli, aveva 22 anni e viveva a Riva presso Chieri. Una vita spezzata in pochi secondi, senza testimoni diretti, nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chieri, trovato morto a 22 anni accanto all’auto ribaltata: chi era Boris Ivli

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«Quando i soccorritori sono arrivati, purtroppo non c’era più nulla da fare per lui. » Un giovane di 23 anni, Boris Ivli, ha perso la vita nella notte a Chieri, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, stava guidando la sua Ford Fiesta lungo via Buttiglier - facebook.com facebook

È Boris Ivli il 22enne che ha perso la vita a Chieri, sbalzato fuori dall’auto x.com