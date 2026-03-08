Luis Henrique a Dazn | Oggi vogliamo e dobbiamo vincere ho lavorato tanto per esserci Sulla concorrenza con Dumfries vi dico questo

Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha parlato poco prima dell’inizio della partita contro il Milan. Ha affermato che la squadra vuole e deve vincere e ha spiegato di aver lavorato molto per essere in campo. Inoltre, ha commentato la concorrenza con Dumfries, fornendo la sua opinione sulla situazione in rosa. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante le fasi immediatamente precedenti al calcio d’inizio.

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il Milan. Intervenuto nel corso del prepartita di Milan Inter, derby del 28° turno del campionato di Serie A 202526, l’esterno nerazzurro Luis Henrique ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. VOGLIA DI 3 PUNTI? – « Sisi, certo. Dobbiamo e vogliamo vincere. E’ una partita troppo importante per noi e per loro. Dobbiamo essere più cattivi e più concludenti per cercare la vittoria » DUELLI SULLA FASCIA – « Si, è vero. Ho lavorato tanto per questo, per essere qui e per aiutare l’Inter. Devo lavorare forte fisicamente oggi, ma sono pronto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Milan-Inter, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Bisseck Akanji Bastoni Luis Henrique Barella Zielinski Mkhitaryan Dimarco Bonny Esposito x.com

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito - facebook.com facebook