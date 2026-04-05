Cade con il parapendio e resta bloccato a 10 metri da terra

Nel tardo pomeriggio del 4 aprile, intorno alle 19.30, la stazione del Soccorso Alpino di Maniago è intervenuta a seguito di un incidente tra due parapendii. La chiamata è arrivata da Sores e ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Secondo quanto riferito, un parapendio è caduto e il pilota si è trovato bloccato a circa dieci metri di altezza.

Intorno alle 19.30 del 4 aprile la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata da Sores assieme ai Vigili del Fuoco e all'ambulanza in seguito alla segnalazione di un incidente tra due parapendii.Dopo il decollo dal Monte Valinis i due piloti si sono toccati in volo sopra Travesio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Due cadute in poche ore col parapendio: un pilota resta sospeso a due metri da terra Tir con pala eolica da 40 metri resta bloccato nel sottopassoAscoli Piceno, 16 gennaio 2026 – Statale Adriatica bloccata per più di tre ore dopo che, all’1,30 della notte di giovedì, un camion di trasporti... Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife Temi più discussi: Tensione a Capaccio Paestum: cade con il parapendio in mare, salvata; Cade nel laghetto con il parapendio: salvato da due volontari; Luserna San Giovanni, cade col parapendio nei boschi: soccorso in elicottero; Cade in mare con il parapendio a Capaccio Paestum. Altri si lanciano per salvarlo. Cade in mare con il parapendio a Capaccio Paestum. Altri si lanciano per salvarloPaura questa sera a Capaccio Paestum dove un uomo è caduto in mare con il parapendio, per cause da ricostruire. Dalle prime ricostruzioni altre tre persone si sono lanciate in acqua per il salvataggio ... ondanews.it Cade nel laghetto con il parapendio: salvato da due volontariL’episodio è avvenuto attorno alle 18 a Eupilio. Pilota e passeggero sono stati portati a riva e affidati ai sanitari ... laprovinciadicomo.it Escursionista cade a Castelmonte: intervento del Soccorso Alpino facebook Il #Foggia cade a #Cosenza , Gennarino Casillo si arrampica sugli specchi delle malombre. #CosenzaFoggia #serieC . Di @Tiz_Errichiello . x.com