Pasquetta si avvicina e molti si preparano a trascorrerla tra gite fuoriporta, pranzi all’aperto e giornate di relax al mare o in campagna. Le attività più comuni includono scampagnate, gite in famiglia o con amici, e qualche momento di svago vicino alla casa. In questo periodo, le persone scelgono diverse mete o si dedicano a passatempi semplici, preferendo la convivialità e il tempo libero dopo le festività pasquali.

Tempo di lettura: 3 minuti Se il celeberrimo detto dice “ Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, la domanda da un milione di dollari di queste ore è: “Che facciamo a Paquetta?” La tradizione vuole che il lunedì dopo Pasqua sia il giorno dedicato alle gite fuoriporta in compagnia: pic nic nei parchi, puntate al mare, scampagnate varie, braciate pe riempiere ancora un pò lo stomaco, alle attività più insolite con un’unica parola d’ordine: staccare la spina. Del resto i colli, la campagna e il mare in primavera possono essere luoghi meravigliosi: non fa troppo caldo, la vegetazione è rigogliosa e l’atmosfera di pace invoglia al relax. E pur vero che spesso è un problema è riuscire ad arrivarci: le code per raggiungere le mete più gettonate di Pasquetta sono leggendarie, quasi come il panorama che si spera di ammirare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Braciate, scampagnate, mare, casa: e tu che fai a Pasquetta?

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