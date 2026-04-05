Boga titolare in Juve Genoa? Si va verso uno scenario ben preciso per il match in programma all’Allianz Stadium | ultime

Per la partita tra Juventus e Genoa in programma all’Allianz Stadium, si pensa a un possibile ruolo da titolare per Boga. L’ivoriano potrebbe essere schierato come elemento centrale nel tridente offensivo, con l’obiettivo di creare problemi alla difesa avversaria. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio, ma le indicazioni indicano una sua possibile presenza tra i titolari.

di Luca Fioretti Boga titolare in Juve Genoa? L’ivoriano si candida per un posto da titolare al centro del tridente, pronto a scardinare la retroguardia nemica. La delicata sfida di campionato contro il Genoa offre moltissimi spunti tattici di grandissimo interesse. Al centro dell’attenzione c’è Jeremie Boga, che scalpita per una maglia da titolare fin dal primo minuto di gioco. Spalletti sta valutando attentamente le migliori strategie per cercare di dominare costantemente sul campo: il ragazzo ha dimostrato un incredibile impegno nelle recenti sessioni di allenamento, convincendo lo staff tecnico della sua innegabile e assoluta utilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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