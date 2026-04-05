Un bambino di otto anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era a bordo di una moto insieme al padre al momento dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto. L'impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Inutili i soccorsi per il bambino. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunte le squadre del 118 con il supporto dell'elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il piccolo non c'è stato nulla da fare, a causa dei gravi traumi riportati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimbo di 8 anni muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

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Bimbo di 8 anni morto sulla A21: Pasqua tragica sulle strade piemontesi x.com