Claudio Bellucci ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la corsa per lo scudetto. Ha detto che la partita tra Napoli e Milan rappresenta qualcosa di più rispetto a quella tra Inter e Roma. Inoltre, ha espresso un giudizio sul comportamento della squadra nerazzurra, affermando che non ha avuto un ruolo positivo dal punto di vista morale.

Si scalda la corsa Scudetto e tra poco più di 24 ore avremo una situazione più chiara sulla lotta al vertice. Durante la 31^ giornata di Serie A, cominciata ieri e che finirà il lunedì di Pasquetta, ci sono due big match che possono indirizzare in modo chiaro il finale di stagione. A 'San Siro' questa sera si sfideranno Inter e Roma, mentre domani sera al 'Maradona' andrà in scena Napoli-Milan. A proposito di questo match, si è espresso ai nostri microfoni Claudio Bellucci, ex compagno di Massimiliano Allegri ai tempi del Napoli che abbiamo intervistato in esclusiva. Come per tanti altri, anche per lui Napoli-Milan rappresenta un crocevia della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bellucci commenta la lotta Scudetto: “Napoli-Milan veicola più di Inter-Roma. Nerazzurri non bene moralmente”

Lotta Scudetto, Turci commenta: “Napoli-Milan decisiva. L’Inter perderà ancora qualche punto”Il giornalista di 'DAZN' Tommaso Turci ha commentato Napoli-Milan e la lotta Scudetto a 'Radio Tutto Napoli'.

Lotta Scudetto, Longhi commenta: “Prossima giornata non decisiva. Napoli-Milan? Ecco chi è favorita”Durante 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio' è intervenuto il giornalista Bruno Longhi per parlare dei principali temi calcistici del momento.

Bellucci: Con Allegri al Napoli, era geniale. Vi racconto la sua lite con JulianoClaudio Bellucci nella sua carriera da attaccante ha vestito anche la maglia del Napoli per alcune stagioni. La sua prima annata in azzurro concise con la retrocessione in Serie B nonostante fu protag ... msn.com

Napoli-Milan, Allegri avvisa Conte: «Scudetto? Potrebbe essere il turno decisivo»C'è chi inizierà a crederci davvero e chi, invece, finirà per abbandonare ogni speranza. Nel giorno di Pasquetta, Napoli e Milan sono chiamate a trovare la ... ilmattino.it