Davide Bartesaghi, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di domani contro il Napoli. Nel corso dell’intervista, ha confermato l’impegno della squadra nel preparare l’incontro con grande attenzione. La partita rappresenta un impegno importante e sarà preparata con tutto l’impegno necessario. Bartesaghi ha espresso la sua determinazione in vista di questa sfida.

Davide Bartesaghi, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In tale occasione, il classe 2005, ha anche parlato del match di domani contro il Napoli. Le parole di Bartesaghi. Quale è l’insegnamento principale che ha ricevuto in questa prima stagione da rivelazione rossonera? “Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a tre: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto”. Chi sono i compagni che più di altri le fanno da guida sicura? “Gabbia per primo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bartesaghi: “Napoli-Milan? La prepareremo con tutta l’enfasi che merita”

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Milan, le parole di Bartesaghi e la formazione per Napoli. Mercato, due colpi in attaccoTanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 5 aprile 2026.

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GAZZETTA - Milan, Bartesaghi: La partita con il Napoli è fondamentale per il finale di stagione, ci sarà emozione, siamo una squadra forte e ogni avversario è alla portataMILANO - Davide Bartesaghi, terzino del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista del match con il Napoli. Ecco un estratto. Con gli altri difensori è uno dei protag ... napolimagazine.com

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