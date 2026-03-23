Morto l’ex premier francese Lionel Jospin la sinistra ci crede dopo la vittoria a Parigi e Marsiglia | Possiamo tornare al governo

È morto all’età di 88 anni l’ex premier francese e leader del Partito Socialista (PS) Lionel Jospin. Lo ha annunciato oggi la sua famiglia: il decesso risale a ieri. A gennaio Jospin si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico, e nei mesi successivi ha dovuto affrontare una dolorosa convalescenza, spiegano i media francesi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto rendergli omaggio parlando di «un grande destino francese: primo segretario del PS di François Mitterrand, ministro dell’Educazione, primo ministro, membro del Consiglio Costituzionale. Tramite il suo rigore, il suo coraggio e il suo ideale di progresso, incarnava un’alta idea della Repubblica». 🔗 Leggi su Open.online

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