Un bambino di 8 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo le prime informazioni, era in sella a una moto insieme al padre al momento dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di gestione dell’incidente.

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunte le squadre del 118 con il supporto dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il piccolo non c’è stato nulla da fare, a causa dei gravi traumi riportati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asti, bimbo di 8 anni muore in uno schianto in autostrada: era in moto con il padre

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anni. Scontro con un'auto sull'A21 ad AstiUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti...

Bimbo di 8 anni muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padreUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti...

Temi più discussi: Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre; Il lusso di un figlio: quanto costa essere mamma e papà; Roberto Rossetto: Venezia, così il Mose ha evitato danni per più di tre miliardi; Ad Asti la presentazione de L’Argentina di Francesco.

Tragedia sulla A21 ad Asti: morto un bimbo di 8 anniTragedia sulla A21 ad Asti: morto un bimbo di 8 anni, Era in sella alla moto con il padre alla guida, il veicolo si è scontrato con un'auto. laprovinciadibiella.it

Bimbo di 8 anni muore in moto sulla A21, schianto tra Felizzano e Asti EstIl piccolo viaggiava con il padre sull’autostrada Torino-Piacenza in direzione Torino. Dopo l’impatto con un’auto, la moto è finita contro il guardrail. Inutili i soccorsi ... cosenzachannel.it

L’incidente è avvenuto tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est verso Torino: il mezzo si è schiantato contro un’auto finendo poi sul guardrail facebook

Incidente ad Asti, bimbo di 8 anni muore sulla A21 in moto con il papà x.com