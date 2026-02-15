Gigliola Cinquetti ha parlato apertamente durante il suo intervento a Rai1, spiegando di aver definitivamente superato le tensioni legate alla canzone “Non ho l’età”. La cantante ha raccontato di aver trovato serenità nel rivedere il successo che l’ha resa famosa e di aver ristabilito un rapporto positivo con quel brano che ha segnato la sua carriera. Recentemente, ha anche condiviso un ricordo personale legato a quel periodo, evidenziando come il tempo abbia aiutato a mettere a fuoco le emozioni.

Gigliola Cinquetti è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Sul legame con la celebre “Non ho l’età”, ha dichiarato: "Ho fatto pace con quel brano. È stato un lunghissimo e meraviglioso sogno, una magia che mi ha accompagnata per tutta la vita e di cui sono molto riconoscente. Quello che è accaduto era qualcosa di strano, quasi incomprensibile, sicuramente più grande di me e in un certo senso lo è ancora, ma ha creato le premesse per un rapporto pieno di speranza e positività con le persone che persiste ancora oggi". Ricordando l’impatto del successo sulla sua famiglia, Cinquetti ha parlato della madre: "Subì l’impatto di un cambiamento di vita che travolse tutti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da noi... a ruota libera, Gigliola Cinquetti si confessa: "Ho fatto pace..."

Gigliola Cinquetti ha dichiarato di aver fatto pace con la canzone “Non ho l’età” dopo anni di tensioni, perché rappresenta un sogno che ha sempre desiderato realizzare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.