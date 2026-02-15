Da noi a ruota libera Gigliola Cinquetti si confessa | Ho fatto pace
Gigliola Cinquetti ha parlato apertamente durante il suo intervento a Rai1, spiegando di aver definitivamente superato le tensioni legate alla canzone “Non ho l’età”. La cantante ha raccontato di aver trovato serenità nel rivedere il successo che l’ha resa famosa e di aver ristabilito un rapporto positivo con quel brano che ha segnato la sua carriera. Recentemente, ha anche condiviso un ricordo personale legato a quel periodo, evidenziando come il tempo abbia aiutato a mettere a fuoco le emozioni.
Gigliola Cinquetti è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Sul legame con la celebre “Non ho l’età”, ha dichiarato: "Ho fatto pace con quel brano. È stato un lunghissimo e meraviglioso sogno, una magia che mi ha accompagnata per tutta la vita e di cui sono molto riconoscente. Quello che è accaduto era qualcosa di strano, quasi incomprensibile, sicuramente più grande di me e in un certo senso lo è ancora, ma ha creato le premesse per un rapporto pieno di speranza e positività con le persone che persiste ancora oggi". Ricordando l’impatto del successo sulla sua famiglia, Cinquetti ha parlato della madre: "Subì l’impatto di un cambiamento di vita che travolse tutti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 febbraio: Gigliola Cinquetti tra gli ospiti
Gigliola Cinquetti: «Ho fatto pace con “Non ho l’età”, un sogno che mi accompagna da sempre»
Gigliola Cinquetti ha dichiarato di aver fatto pace con la canzone “Non ho l’età” dopo anni di tensioni, perché rappresenta un sogno che ha sempre desiderato realizzare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Da noi... a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Donatella Rettore e gli altri ospiti della puntata; Ospiti tv 14 e 15 febbraio: Verissimo, Domenica In, Che Tempo Che Fa, Ciao Maschio e Da noi… a Ruota Libera.
Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 febbraio: Gigliola Cinquetti tra gli ospitiTorna l’appuntamento con le emozioni e le storie di Da noi… A ruota libera: domenica 15 gennaio grandi ospiti nel salotto di Francesca Fialdini ... dilei.it
Francesca Fialdini splendida sposa a Da noi… A ruota libera: Ogni scherzo valeFrancesca Fialdini vestita da sposa nella puntata di Da noi… A ruota libera di domenica 15 febbraio: scherzo o prova generale? dilei.it
“Il successo È come un temporale”. Gigliola Cinquetti ripensa agli anni di “Non ho l’età” e a quella fama arrivata all’improvviso, più grande di lei. Racconta il sacrificio della madre, partita con un tailleur blu per seguirla nel giro del mondo, e quella pressione c facebook
#Gigliola Cinquetti: «Ho fatto pace con “Non ho l’età”. Il successo è un temporale che subisci, un dono che non si merita mai» x.com