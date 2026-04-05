Addio alla pm antimafia Enza Marra in prima linea contro gli Scissionisti e i Di Lauro

Domani si terranno i funerali della pm antimafia Enza Marra, che si svolgeranno nella Chiesa di Santa Maria in Piazza Piedigrotta a Napoli. La magistrata è ricordata per aver recuperato due dipinti di Van Gogh nascosti nel nascondiglio di un narcotrafficante. Marra è stata in prima linea nelle indagini contro gli Scissionisti e i Di Lauro.