Addio alla pm antimafia Enza Marra in prima linea contro gli Scissionisti e i Di Lauro
Domani si terranno i funerali della pm antimafia Enza Marra, che si svolgeranno nella Chiesa di Santa Maria in Piazza Piedigrotta a Napoli. La magistrata è ricordata per aver recuperato due dipinti di Van Gogh nascosti nel nascondiglio di un narcotrafficante. Marra è stata in prima linea nelle indagini contro gli Scissionisti e i Di Lauro.
I funerali domani nella Chiesa di Santa Maria in Piazza Piedigrotta a Napoli. Fu il pm che recuperò i due Van Gogh nel covo del narcotrafficante Imperiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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