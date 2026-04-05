A Abbiategrasso, una ragazzina di 14 anni è stata aggredita da alcune coetanee, che l’hanno presa per i capelli e l’hanno fatta cadere a terra. Durante l’aggressione, sono state riprese delle immagini da un gruppo di amici che tifavano e incoraggiavano le aggressori. La vittima ha subito sberle e pugni, secondo quanto riferito dai testimoni. La vicenda è al centro di un'indagine da parte delle forze dell’ordine.

La 14enne è stata presa per i capelli e gettata per terra, poi presa a sberle e pugni. Dopo il "successo" della spedizione, il branco si sarebbe allontanato trionfante: "Ce l'abbiamo fatta", avrebbe urlato Scene choc ad Abbiategrasso, nel milanese, dove una 14enne è stata picchiata dalle coet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Abbiategrasso, 14enne picchiata da coetanee, presa per i capelli e gettata a terra, branco filma e fa il tifo - VIDEO

Picchiata senza pietà e gettata a terra, tutto per una borsettaLa donna è stata aggredita nel centro del paese da un giovane uomo che ha agito a volto coperto e che non si è fatto scrupoli pur di derubarla.

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