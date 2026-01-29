Picchiata senza pietà e gettata a terra tutto per una borsetta

Una donna è stata aggredita nel centro del paese il 25 gennaio. La vittima è stata picchiata selvaggiamente, senza pietà, e le hanno rubato la borsa. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti, che hanno assistito a tutta la scena senza intervenire. La notizia è stata resa nota solo ieri, tre giorni dopo l’accaduto. La donna è finita a terra, sotto i colpi, prima che i rapinatori si allontanassero con il bottino.

La donna è stata aggredita nel centro del paese da un giovane uomo che ha agito a volto coperto e che non si è fatto scrupoli pur di derubarla. Indagini in corso dei carabinieri Picchiata selvaggiamente, senza pietà, e poi rapinata; il tutto, nel centro del paese. È la terribile e drammatica vicenda che si è trovata a vivere suo malgrado una donna lo scorso 25 gennaio, anche se la notizia è stata resa nota solo ieri, mercoledì 28 gennaio. Il tutto è successo a Lana, più precisamente tra via Arciduca Eugenio e vicolo del Convento. La donna stava camminando in questo tratto intorno alle 18, quando era già buio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Un giovane di 16 anni di Falconara è stato vittima di un'aggressione violenta, presumibilmente legata a questioni di gelosia.

Corriere Adriatico.it. . Due giovani sono stati aggrediti nella notte a Civitanova da un gruppo di magrebini e pestati senza pietà. Ecco il video dell'aggressione. L'articolo del corriereadriatico https://l-nk.it/wvNmsl - facebook.com facebook