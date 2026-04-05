70 euro per l' amore completo Prostituzione al centro massaggi stroncato giro d' affari milionario

Un’indagine condotta dalla procura di Perugia ha portato alla luce un giro di prostituzione gestito attraverso centri massaggi, con un giro d’affari stimato in milioni di euro. Tra le città coinvolte c’è anche Arezzo, dove sono state eseguite diverse perquisizioni. Le autorità hanno identificato attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, collegando vari soggetti a questa rete illegale. La scoperta ha portato alla chiusura di alcune strutture e all’arresto di alcune persone coinvolte.

A processo i titolari di 11 strutture. Tra annunci espliciti e utili da 350mila euro al mese, ecco come funzionava la rete di sfruttamento della prostituzione C'è anche Arezzo tra le città finite sotto dentro all'inchiesta coordinata dalla procura di Perugia riguardante “una serie di delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione". Una rete capillare, organizzatissima, dove numerose cittadine cinesi - alcune risultate clandestine o irregolari sul territorio - avrebbero lavorato all'interno di centri benessere-massaggi o appartamenti offrendo prestazioni di ogni genere, anche sessuali. Il giro d'affari, stando a riscontri degli inquirenti avrebbe fruttato fino a 350mila euro al mese. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Prostituzione nel centro massaggi: incomprensibili le intercettazioni in dialetto cinese, ma con i clienti “30 euro per un mezzo servizio, 70 per l’amore completo”A Perugia processo per 11 strutture: annunci espliciti e utili da 350mila euro al mese. Leggi anche: Chiusi due centri massaggi, erano usati per un giro di prostituzione clandestina: indagata la proprietaria Argomenti più discussi: Prostituzione nel centro massaggi: incomprensibili le intercettazioni in dialetto cinese, ma con i clienti 30 euro per un mezzo servizio, 70 per l’amore completo; Cosa succede quando una escort prova a pagare le tasse in Italia (e lo Stato si perde 800 milioni di euro); Sesso e magia nera, i poliziotti sulle macumbe: Ritrovate teste di statue, sangue e galline sgozzate; Subaffitta l'appartamento a tre colombiane che si prostituiscono: 28enne denunciata. Nei guai l'amministratrice della struttura denunciata per sfruttamento della prostituzione #Caserta - facebook.com facebook