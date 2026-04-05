3.550 miliardi nascosti | l’evasione fiscale ha vinto

Dopo dieci anni dallo scandalo dei Panama Papers, i dati mostrano che il sistema di evasione fiscale internazionale si è rafforzato, con circa 3.550 miliardi di euro ancora nascosti. Nonostante le inchieste e le iniziative legislative, le pratiche di elusione fiscale sono rimaste diffuse e più strutturate, rendendo difficile contrastarle efficacemente. La situazione evidenzia come, nel corso degli anni, il fenomeno non sia stato ridimensionato ma abbia continuato a evolversi.

Dieci anni dopo lo scoppio dei Panama Papers, il sistema di evasione fiscale globale non è stato smantellato ma si è consolidato. Un’analisi recente conferma che la ricchezza nascosta nei paradisi fiscali continua a crescere, sottraendo risorse vitali ai bilanci pubblici nazionali. L’eredità di quella rivelazione del 3 aprile 2016 appare oggi come una promessa tradita: invece di chiudere le porte alle pratiche occulte, l’economia offshore ha sviluppato nuove forme di resilienza. I dati indicano che l’0,1% più ricco del pianeta detiene una quota di patrimonio in giurisdizioni a bassa tassazione superiore alla ricchezza totale della metà più povera dell’umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3.550 miliardi nascosti: l’evasione fiscale ha vinto Amazon, chiesto il processo per evasione fiscale: accuse per 1,2 miliardi di IvaLa procura di Milano ha ufficialmente chiesto il processo per verificare le accuse di evasione fiscale mosse ad Amazon. Evasione fiscale, recuperati 36,2 miliardi: stretta su partite Iva e grandi debitoriSecondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate a fine marzo, il recupero di risorse sottratte al Fisco e riportate nelle casse dello Stato ha... L' EVASIONE FISCALE DI ST3PNY