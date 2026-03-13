La procura di Milano ha formalmente richiesto il processo contro Amazon in relazione a presunte evasioni fiscali. Le accuse riguardano un ammontare di 1,2 miliardi di euro di IVA non versata. L’indagine si concentra sulle operazioni del colosso dell’e-commerce e sulla gestione delle imposte italiane. La decisione di procedere con il processo segna un passaggio importante nel procedimento legale.

La procura di Milano ha ufficialmente chiesto il processo per verificare le accuse di evasione fiscale mosse ad Amazon. Il colosso statunitense del web e dell’e-commerce avrebbe utilizzato un algoritmo contrario alle regole europee per poter evitare di versare 1,2 miliardi di euro di Iva in tre anni. Amazon si è in realtà già accordata con l’ Agenzia delle entrate per pagare circa la metà del dovuto. La procura però ha comunque presentato richiesta di processo per verificare se ci siano stati intenti criminali dietro l’utilizzo dell’algoritmo o se invece si sia trattato di un errore. Chiesto il processo per Amazon per evasione. Il pubblico ministero Elio Ramondini ha firmato la richiesta di processo per Amazon per evasione fiscale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Amazon, chiesto il processo per evasione fiscale: accuse per 1,2 miliardi di Iva

