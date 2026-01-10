West Ham-QPR FA Cup 11-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Hammers in crisi
Il match tra West Ham e QPR, in programma il 11 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta il ritorno del derby dopo quasi 11 anni. Le due squadre si sfidano in FA Cup, con le formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. I Hammers attraversano un periodo difficile, mentre il confronto riporta alla memoria incontri storici tra le due realtà londinesi.
Torna dopo quasi 11 anni il derby tra West Ham e QPR che non si è più giocato da quando gli Hoops sono retrocessi ma che potrebbe nuovamente disputarsi il prossimo anno in Championship. La classifica di Premier League ci dice infatti che, dopo aver perso uno scontro diretto drammatico contro il Nottingham Forest, gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
