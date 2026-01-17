Nantes-Paris FC domenica 18 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 18 gennaio 2026 alle 17:15 si disputa il diciottesimo turno di Ligue 1 tra Nantes e Paris FC. L'incontro rappresenta una sfida importante in ottica salvezza. Qui troverai le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati aggiornati per questa partita. Un appuntamento da seguire con attenzione per analizzare le strategie e le possibilità delle due squadre in questa fase cruciale del campionato.

Diciottesimo turno di Ligue1 ed in programma c’è quella che è in tutto e per tutto una sfida salvezza tra il Nantes e il Paris FC.  Due squadre che adesso dovranno sudare fino in fondo per evitare la retrocessione. I canarini di Kantari hanno ceduto ai calci di rigore contro il Nizza, pagando a caro prezzo l’unico errore dal dischetto di El Arabi.  I Parisien hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

