La Lista Civica Io Voto presenta un gruppo di candidati composto da nove donne e sette uomini, con un’età media di circa 40 anni. La più giovane tra le candidate ha 19 anni. La lista sostiene il candidato sindaco Walter Cavalieri Foschini e sarà presentata ufficialmente venerdì 3 alle ore 16.

Nove donne e sette uomini di età media 40 anni, la più giovane candidata ne ha 19: ecco solo alcuni dei dati della Lista Civica Io Voto a sostegno del candidato sindaco Walter Cavalieri Foschini che venerdì 3 alle 16.30 si è presentata al Bagno Paradiso di Porto Garibaldi. “Un gruppo eterogeneo che vede uniti imprenditori, educatori, professionisti, giovani e pensionati dalla passione per il territorio e per le persone, ognuno con la propria sensibilità e unicità - afferma il capogruppo Alberto Lealini -. È proprio il differente background formativo e professionale dei componenti del gruppo che garantisce una visione a 360 gradi di tutto il... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Salerno, nuova lista civica in campo per le elezioni: programma e candidati svelati il 14 febbraio.Salerno si prepara ad un nuovo protagonista nella corsa alla carica di sindaco: la lista civica “Salerno Migliore”, che svelerà i suoi candidati e il...

Temi più discussi: Lista Civica Io Voto in campo: gruppo composto da giovani e professionisti; Idee e partecipazione verso il futuro. Nasce ‘Io Voto’ per Cavalieri Foschini; Cavalieri Foschini presenta Io Voto: giovani, turismo e cura del territorio; A Venezia Azione sosterrà Simone Venturini.

Idee e partecipazione verso il futuro. Nasce 'Io voto' per Cavalieri FoschiniDomani, alle 16, al Bagno Paradiso di Porto Garibaldi verrà presentata la civica ... msn.com

Sala perde la ‘sua’ lista civica. Si chiamerà Alleanza Civica per MilanoSi potrebbe chiamare Alleanza Civica per Milano, così dal Consiglio Comunale di Palazzo Marino sparirebbe una volta per tutte la lista Beppe Sala Sindaco – Noi Milano, lista civica milanese di cui ... affaritaliani.it

Presentata la lista civica 'Claudio Belgiorno sindaco' facebook