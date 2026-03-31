Burgos-Ceuta mercoledì 01 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Un altro clean sheet per i Blanquinegros?

Mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 20:00 si sfidano Burgos e Ceuta. Il Burgos, dopo aver conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite, ha ottenuto anche un pareggio 0-0 contro l’Eibar. La squadra si trova nella zona playoff e si avvicina alla promozione diretta. La formazione ospite, Ceuta, si prepara alla sfida in un momento di crescita.

Il Burgos a Valladolid ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, cui si aggiunge il pareggio per 0-0 sul campo dell. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Un altro clean sheet per i Blanquinegros? Articoli correlati Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Burgos a Valladolid ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, cui si aggiunge il pareggio per 0-0 sul campo dell’Eibar, e ora... Charlton-Chelsea (FA Cup, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blues e clean sheet al “The Valley”La trasferta di sabato sera contro il Charlton, squadra in difficoltà in EFL Championship, segna il vero inizio del regno di Liam Rosenior come... Tutti gli aggiornamenti su Burgos Ceuta mercoledì 01 aprile 2026... Discussioni sull' argomento Burgos-Ceuta: dove vedere il match di Segunda Division in streaming gratis; Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Burgos Cf - Ceuta con quote del match di liga adelante 01-04-26; Burgos-Ceuta mercoledì 01 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici. Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/5uRyH9g #scommesse #pronostici x.com Resultats d'hier soir SPAIN : LaLiga2 Ceuta vs Cadiz (1X) Granada vs Huesca (V1) Albacete vs Castellon (GG) Gijon vs La Coruna (1X) ENGLAND : WSL Everton W vs Liverpool W (X2) Man Utd W vs Man City - facebook.com facebook