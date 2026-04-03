Pisa-Torino domenica 05 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol con due difese leggere

Domenica 5 aprile 2026 alle ore 18:00 si disputa la partita tra Pisa e Torino all’Arena Garibaldi. Le formazioni ufficiali sono state rese note e sono attese molte reti, considerando le difese leggere di entrambe le squadre. Il Torino arriva con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica, mentre il Pisa cerca punti per migliorare la propria posizione nel campionato di Serie A. Sono previsti quote e pronostici dedicati a questa sfida.

Il Torino fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi per il prossimo turno del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenersi in una zona di classifica sicura. I granata, leggermente ripresi grazie alla cura D’Aversa, si trovano al momento a quota 33 punti, a + 6 sulla zona retrocessione. Dall’arrivo del nuovo allenatore le prestazioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Torino (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol con due difese leggere Pisa-Torino (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Torino fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi per il prossimo turno del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenersi in una zona di... Temi più discussi: Probabili formazioni Pisa-Torino, chi gioca al posto di Durosinmi e le ultime sul ballottaggio Zapata-Adams; Pisa-Torino, presentazione e probabili formazioni; Pisa-Torino, le probabili formazioni del match di Serie A; Serie A: in campo domenica alle 18 Pisa-Torino DIRETTA. LIVE Pisa-Torino: formazioni e prepartita in direttaReduce dal ko esterno contro il Milan a San Siro, il Torino di D’Aversa si prepara ad affrontare la trasferta contro il Pisa di Hiljemark in occasione della 31a giornata si Serie A. Partita cruciale p ... toro.it Pisa-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie APisa-Torino, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 alla Cetilar Arena e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inol ... tuttosport.com Pisa-Torino alle 18 LIVE su Sky #SkySport #PisaTorino #SerieA #SkySerieA x.com : - In questa domenica di Pasqua, il Torino alle ore 18:00 affronterà il Pisa in una sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Non sarà della partita Duvan Zapata, assente per un problema alla coscia destra. @pisas facebook