Copparo 2015 si aggiudica la vittoria ma con tanta sofferenza | squadra in finale di coppa

Nel 2015, la squadra di Copparo ha conquistato la finale di Coppa Emilia grazie a una vittoria di misura per 1-0 contro Due Emme 1992. La qualificazione è arrivata dopo una partita in cui i giocatori hanno dimostrato determinazione e resistenza, portando a termine un cammino difficile e segnato da molte fatiche. La società aveva puntato a questo obiettivo fin dall’inizio della stagione, e il risultato finale ha coronato gli sforzi del gruppo.

Con tanta sofferenza, ma con un’infinita dose di volontà, Copparo 2015 si qualifica alla finale di Coppa Emilia, obiettivo della società fin dall’avvio della stagione, vincendo 1-0 contro Due Emme 1992. Dall’altra parte, i padroni di casa non entrano immediatamente in modalità gara, cercando a più riprese le distanze giuste e i corridoi per entrare nella difesa avversaria. Al 10’ il capitano biancorosso Montesi disegna in mezzo una parabola su corner che mette in difficoltà Bianconi, intuitivo d’istinto a smanacciare il pericolo. Poco dopo, su un nuova ripartenza, Giornali crossa in mezzo per Cattedra: colpo di testa al centro bloccato a terra dal portiere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Calcio, pareggio inaspettato di Copparo 2015: la squadra si ferma a 10 vittorieMa a tempo quasi scaduto, un errore difensivo è costato l'undicesima vittoria in Campionato del 2026, fermando la serie a dieci. Argomenti più discussi: Copparo 2015 si aggiudica la vittoria ma con tanta sofferenza: squadra in finale di coppa; Calcio, pareggio inaspettato di Copparo 2015: la squadra si ferma a 10 vittorie. Copparo 2015 si aggiudica la vittoria ma con tanta sofferenza: squadra in finale di coppaCon tanta sofferenza, ma con un’infinita dose di volontà, Copparo 2015 si qualifica alla finale di Coppa Emilia, obiettivo della società fin dall’avvio della stagione, vincendo 1-0 contro Due Emme ... today.it Il Copparo 2015 fa... Trio. Ora ci divertiamoSettembre è definito il mese della ripartenza: si comincia nuovamente a rispettare i propri doveri scolastici o lavorativi e spesso si sceglie di accogliere con più determinazione dei veri e propri ... ilrestodelcarlino.it PD Copparo (@PartitoDemocraticoCopparo) Reels facebook Vertenza #Berco I Nuovo tavolo al #MIMIT per lo stabilimento di #Copparo (FE). L’azienda, specializzata nella produzione di componenti per macchine movimento terra e da costruzione, conferma il piano di risanamento e nuovi #investimenti per 12 mln €. x.com