Alaves-Osasuna domenica 05 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia ai padroni di casa

Domenica sera alle 21:00 si gioca la partita tra Alaves e Osasuna, due squadre in campionato con obiettivi diversi. L’Alaves, che conta 31 punti, cerca di ottenere punti importanti nella lotta per la salvezza, mentre l’Osasuna, con una posizione più tranquilla in classifica, si prepara ad affrontare il match senza pressioni particolari. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono già disponibili le quote per le scommesse e i pronostici.

La domenica notte di Liga vivrà un appuntamento magari di non grandissimo richiamo ma sicuramente molto importante per le zone basse della classifica: l’Alaves, 31 punti finora e in piena lotta salvezza, ospiterà l’Osasuna, che naviga in acque piuttosto tranquille. I baschi hanno cambiato guida tecnica recentemente, perché il Chacho Coudet è tornato in Argentina: sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Osasuna (domenica 05 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia ai padroni di casa Alaves-Osasuna (domenica 05 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Motivazioni altissime per i baschiLa domenica notte di Liga vivrà un appuntamento magari di non grandissimo richiamo ma sicuramente molto importante per le zone basse della... Real Sociedad-Osasuna (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia ai Txuri-urdinNegli ottavi di finale di Copa del Rey potremo assistere a un’interessante sfida tra squadre di Primera Division martedì notte: la Real Sociedad... Temi più discussi: Alaves - Osasuna; Deportivo Alavés vs Osasuna Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 05-04-2026; CD Alavés - CA Osasuna | pronostico & migliori quote | 05.04.2026; Pasqua in Liga: tutte le sfide della domenica spagnola. Pronostico Alavés-Osasuna: la salvezza è più vicinaAlavés-Osasuna è una gara della trentesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Alavés-Osasuna: una vittoria per il sognoNon ha niente da chiedere in questa ultima partita della stagione l’Alaves: salvo da un poco, senza grossi patemi, i padroni di casa potrebbero sicuramente salutare il pubblico amico con una sconfitta ... ilveggente.it LE GRANDI NOTTI EUROPEE: BAYER LEVERKUSEN OSASUNA 0-3 (2007) Nella stagione 2005/06 l’Osasuna conquistò uno storico quarto posto in Liga, il miglior piazzamento (assieme a quello della stagione 90/91) di sempre nella storia del club nav facebook